Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета - РИА Новости, 01.10.2025
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
Вооруженные силы США в условиях паузы в работе правительства, которая наступит в отсутствие согласованного бюджета на начавшийся финансовый год, несут службу в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:06:00+03:00
2025-10-01T07:06:00+03:00
2025-10-01T07:06:00+03:00
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
Военные США в условиях шатдауна продолжат службу в полном составе
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США в условиях паузы в работе правительства, которая наступит в отсутствие согласованного бюджета на начавшийся финансовый год, несут службу в полном составе, следует из данных ранее разъяснений конгрессменов.
Член палаты представителей Шонтель Браун сообщила, что "по опыту прошлых лет" несущие службу и резервисты в ожидании призыва остаются в распоряжении правительства. "Сотрудники федеральных правоохранительных органов тоже обязаны выходить на работу", - сообщила она.
"Представители федеральных правоохранительных структур и военнослужащие не получат оплату до завершения шатдауна", - разъяснила законодатель.
Такие же пояснения давал ранее другой член палаты представителей Боб Латта. "Военные продолжат несение службы без оплаты, пока средства не будут согласованы конгрессом", - заявил он.
В США
1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп
заявил накануне, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам.