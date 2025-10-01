Рейтинг@Mail.ru
07:06 01.10.2025
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
Американские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США в условиях паузы в работе правительства, которая наступит в отсутствие согласованного бюджета на начавшийся финансовый год, несут службу в полном составе, следует из данных ранее разъяснений конгрессменов.
Член палаты представителей Шонтель Браун сообщила, что "по опыту прошлых лет" несущие службу и резервисты в ожидании призыва остаются в распоряжении правительства. "Сотрудники федеральных правоохранительных органов тоже обязаны выходить на работу", - сообщила она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна
Вчера, 16:12
"Представители федеральных правоохранительных структур и военнослужащие не получат оплату до завершения шатдауна", - разъяснила законодатель.
Такие же пояснения давал ранее другой член палаты представителей Боб Латта. "Военные продолжат несение службы без оплаты, пока средства не будут согласованы конгрессом", - заявил он.
В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик оценил последствия возможного шатдауна в США
Вчера, 12:55
 
