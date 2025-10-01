Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США в условиях паузы в работе правительства, которая наступит в отсутствие согласованного бюджета на начавшийся финансовый год, несут службу в полном составе, следует из данных ранее разъяснений конгрессменов.

Член палаты представителей Шонтель Браун сообщила, что "по опыту прошлых лет" несущие службу и резервисты в ожидании призыва остаются в распоряжении правительства. "Сотрудники федеральных правоохранительных органов тоже обязаны выходить на работу", - сообщила она.

"Представители федеральных правоохранительных структур и военнослужащие не получат оплату до завершения шатдауна", - разъяснила законодатель.

Такие же пояснения давал ранее другой член палаты представителей Боб Латта. "Военные продолжат несение службы без оплаты, пока средства не будут согласованы конгрессом", - заявил он.