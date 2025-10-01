Рейтинг@Mail.ru
В США произошел шатдаун - РИА Новости, 01.10.2025
07:01 01.10.2025 (обновлено: 13:39 01.10.2025)
В США произошел шатдаун
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
2025
В США произошел шатдаун

Правительство США приостанавливает работу без согласованного бюджета

© Getty Images / Kent NishimuraВид на Национальную аллею в Вашингтоне от здания Капитолия. 30 сентября 2025
Вид на Национальную аллею в Вашингтоне от здания Капитолия. 30 сентября 2025
© Getty Images / Kent Nishimura
Вид на Национальную аллею в Вашингтоне от здания Капитолия. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Трамп в ходе своего второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнями преткновения на пути к согласованию полноценного бюджета на наступивший финансовый год Трамп называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола (движение ЛГБТ* в России признано экстремистским и запрещено).
На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.
В то время не функционировали целые ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб задержки были повсеместными. В парках росли горы мусора, госмузеи не работали. Демократы использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Сам Трамп, принимая в Белом доме спортсменом-чемпионов, угощал бургерами из "Макдональдса", потому что отправил повара в отпуск.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
