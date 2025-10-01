Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США инициировало процесс лишения американского гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева за сокрытие фактов его причастности к контрабанде более тысячи компонентов огнестрельного оружия за рубеж.

В 2020 году федеральный суд признал его виновным в совершении этих преступлений. Однако при подаче заявления на гражданство в 2014-2015 годах Волгаев умышленно скрыл эту противоправную деятельность, что в итоге позволило ему стать гражданином США в январе 2016 года.