Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США инициировало процесс лишения американского гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева за сокрытие фактов его причастности к контрабанде более тысячи компонентов огнестрельного оружия за рубеж.
"Соединенные Штаты предоставили Волгаеву безопасность, жилье и гражданство, а он ответил на эти блага со злым умыслом, в том числе путем мошенничества в отношении одного из федеральных агентств, предоставивших ему льготы. Мы не будем поощрять такое поведение, позволяя такому лицу сохранить гражданство США, которое ему не должно было быть предоставлено с самого начала", – говорится в заявлении минюста.
Начиная с 2011 года и продолжая в течение двух лет после натурализации, Волгаев занимался подпольной закупкой и контрабандой огнестрельного оружия частным лицам из Украины и Италии. Параллельно он мошенническим путем получал федеральные жилищные пособия, намеренно занижая сведения о своих доходах и активах, согласно заявлению минюста.
В 2020 году федеральный суд признал его виновным в совершении этих преступлений. Однако при подаче заявления на гражданство в 2014-2015 годах Волгаев умышленно скрыл эту противоправную деятельность, что в итоге позволило ему стать гражданином США в январе 2016 года.