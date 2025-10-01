Рейтинг@Mail.ru
Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия - РИА Новости, 01.10.2025
04:59 01.10.2025
Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия
Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия
в мире
сша
украина
италия
в мире, сша, украина, италия
Украинца лишат гражданства США за контрабанду оружия

Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США инициировало процесс лишения американского гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева за сокрытие фактов его причастности к контрабанде более тысячи компонентов огнестрельного оружия за рубеж.
"Соединенные Штаты предоставили Волгаеву безопасность, жилье и гражданство, а он ответил на эти блага со злым умыслом, в том числе путем мошенничества в отношении одного из федеральных агентств, предоставивших ему льготы. Мы не будем поощрять такое поведение, позволяя такому лицу сохранить гражданство США, которое ему не должно было быть предоставлено с самого начала", – говорится в заявлении минюста.
Начиная с 2011 года и продолжая в течение двух лет после натурализации, Волгаев занимался подпольной закупкой и контрабандой огнестрельного оружия частным лицам из Украины и Италии. Параллельно он мошенническим путем получал федеральные жилищные пособия, намеренно занижая сведения о своих доходах и активах, согласно заявлению минюста.
В 2020 году федеральный суд признал его виновным в совершении этих преступлений. Однако при подаче заявления на гражданство в 2014-2015 годах Волгаев умышленно скрыл эту противоправную деятельность, что в итоге позволило ему стать гражданином США в январе 2016 года.
Российский паспорт
В Чувашии украинца лишили гражданства за угрозу безопасности
5 мая, 14:17
