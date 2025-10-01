https://ria.ru/20251001/ssha-2045538620.html
Поляризация общества США вызвана радикальной риторикой, считает эксперт
Поляризация общества США вызвана радикальной риторикой, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2025
Поляризация общества США вызвана радикальной риторикой, считает эксперт
Крайне поляризованный политический климат в США коренится в недоверии, экстремистской риторике и социальных сетях, заявил РИА Новости доктор Ричард Шуберл,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T03:11:00+03:00
2025-10-01T03:11:00+03:00
2025-10-01T03:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
чарли кирк
кэш патель
фбр
сша
Поляризация общества США вызвана радикальной риторикой, считает эксперт
Доктор Шуберл: поляризация общества США вызвана радикальной риторикой
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Крайне поляризованный политический климат в США коренится в недоверии, экстремистской риторике и социальных сетях, заявил РИА Новости доктор Ричард Шуберл, имеющий 30-летний опыт работы в правоохранительных органах, в том числе в ФБР и Национальном антитеррористическом центре (NCTC).
"Американцы все больше распределяются по двум широким и зачастую однородным группам идентичности. Это создает более сильный менталитет "мы против них", заставляя сторонников воспринимать оппонентов как угрозу для нации", - заявил Шуберл.
Во время предвыборной кампании 2024 года, по словам доктора, произошло усиление политического насилия. Он считает, что некоторые политические лидеры, стремясь мобилизовать свою поддержку, используют агрессивные и апокалиптические формулировки, тем самым узаконивая насилие в глазах их сторонников.
Обвинив "радикальных левых демократов" в разжигании насилия и использовании провокационных сравнений с "нацистами", президент США Дональд Трамп
инициировал ответные меры. После гибели своего сторонника Чарли Кирка
он выпустил президентский меморандум, направленный на противодействие "внутреннему терроризму". Эти усилия сфокусированы прежде всего на левых группах, которых президент открыто характеризует как "плохих людей".
Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. При этом "Антифа" не является юридической структурой, а представляет собой скорее совокупность групп анархистского толка, против которых, по словам директора ФБР Кэша Пателя
, уже ведутся расследования в рамках борьбы с "нигилистическим" терроризмом.