ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий, таким образом, до шатдауна остается несколько часов, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата.
Первым сенат ожидаемо отклонил законопроект демократов, он набрал 47 голосов за и 53 против. Затем верхняя палата проголосовала по предложению республиканцев, им не хватило пяти голосов. Единственным республиканцем, кто проголосовал против законопроекта своей партии, стал Рэнд Пол.
Новый финансовый год в США 1 октября начинается таким образом в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.