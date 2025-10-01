"Ужасное шоу": Трамп назвал виновника конфликта на Украине

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинский конфликт спровоцировал вывод американских войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена, такое мнение высказал действующий глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
"У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей", — сказал он.
"Мы не допустим, чтобы подобное (недоразумение. — Прим. ред.) повторилось", — добавил президент США.
В конце сентября американский лидер заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу экс-вице-президента США Камалы Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Пятнадцатого августа 2021 года талибы, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана в начале месяца, вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший тогда пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021-го американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию.:
О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.