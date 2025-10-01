"Ужасное шоу": Трамп назвал виновника конфликта на Украине

В конце сентября американский лидер заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались.

О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.