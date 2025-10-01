Рейтинг@Mail.ru
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 01.10.2025
16:28 01.10.2025
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 01.10.2025
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы
Журналисткам "Дождя*" Екатерине Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* грозит до 10 лет по обвинению в распространении фейков про армию. РИА Новости, 01.10.2025
москва
россия
дождь (телеканал)
москва
россия
москва, россия, дождь (телеканал)
Москва, Россия, Дождь (телеканал)
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы

Журналисткам "Дождя" Котрикадзе и Ратниковой грозит до 10 лет за фейки про армию

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Журналисткам "Дождя*" Екатерине Котрикадзе* и Валерии Ратниковой* грозит до 10 лет по обвинению в распространении фейков про армию.
Ранее в среду следствие обратилось в Головинский суд Москвы с ходатайством об их заочном аресте. По данным суда, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Обеих объявили в международный розыск.
* Признаны иноагентами в России
Анна Монгайт*
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России
21 июля, 16:41
 
Москва Россия Дождь (телеканал)
 
 
