Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных" - РИА Новости, 01.10.2025
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
2025-10-01T10:58:00+03:00
2025-10-01T10:58:00+03:00
2025-10-01T11:23:00+03:00
россия
донецк
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
донецк
мариуполь
Задержание причастных к подготовке массовых убийств в регионах России
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
россия, донецк, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Донецк, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"
ФСБ: задержанный за подготовку убийств составил список достойных и недостойных