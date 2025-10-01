Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных" - РИА Новости, 01.10.2025
10:58 01.10.2025 (обновлено: 11:23 01.10.2025)
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 01.10.2025
россия
донецк
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
донецк
мариуполь
2025
Задержание причастных к подготовке массовых убийств в регионах России
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
россия, донецк, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Донецк, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный за подготовку массовых убийств составил список "недостойных"

ФСБ: задержанный за подготовку убийств составил список достойных и недостойных

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
"Еще вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин", - признался он на видео.
Более 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов в 75 регионах РФ предостерегли от распространения деструктивной идеологии среди молодежи, задержаны пять граждан РФ, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, сообщил ранее ЦОС ФСБ
