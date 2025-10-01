https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045595075.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской области и на харьковском направлении, противник потерял до 145... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
сумская область
харьковская область
россия
сумская область
