Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 01.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской области и на харьковском направлении, противник потерял до 145... РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской области и на харьковском направлении, противник потерял до 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Искриковщина, Кондратовка, Мезеновка и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении поражение было нанесено подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бологовка, Волчанск и Григоровка Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
