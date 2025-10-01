Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 01.10.2025 (обновлено: 07:11 01.10.2025)
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и антенну-ретранслятор ВСУ в районе населённого пункта Степановки на... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и антенну-ретранслятор ВСУ в районе населённого пункта Степановки на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища и в жилой застройке Степановки операторы ударных дронов выявили два пункта управления БПЛА противника. По координатам целей расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли точные удары и уничтожили объекты ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом же районе ударным FPV-дроном была поражена антенна-ретранслятор, которую украинские военные использовали для управления беспилотниками.
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Северском
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала