ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и антенну-ретранслятор ВСУ в районе населённого пункта Степановки на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.