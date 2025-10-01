Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" активизировали отработку штурмовых действий в городских условиях и лесополосах, рассказал РИА Новости замкомандира 1428-го полка 20-й армии с позывным "Брянск".

"На данном полигоне мы используем соответствующую местность - отрабатываем штурм опорного пункта в лесу. Отрабатываем штурмовые действия в общем порядке, общее прикрытие, боковое прикрытие, но и саму работу", - сообщил замкомандира.

По его словам, в настоящее время военнослужащие полка отрабатывают элементы штурма опорного пункта в лесу, используя складки местности для скрытного перемещения, а также штурм позиций противника в городских условиях. Эти учения являются частью плановой боевой подготовки.