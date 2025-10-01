Рейтинг@Mail.ru
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045549130.html
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России - РИА Новости, 01.10.2025
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России
Бойцы группировки "Запад" активизировали отработку штурмовых действий в городских условиях и лесополосах, рассказал РИА Новости замкомандира 1428-го полка 20-й... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:52:00+03:00
2025-10-01T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
бмп-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100448_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_4680b7b01b903424518064def5dff7b1.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045525962.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100448_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9a8a95e092ab67b89017b6a0e11647f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, БМП-3
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России

Бойцы группировки "Запад" активизировали отработку штурмовых действий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" активизировали отработку штурмовых действий в городских условиях и лесополосах, рассказал РИА Новости замкомандира 1428-го полка 20-й армии с позывным "Брянск".
"На данном полигоне мы используем соответствующую местность - отрабатываем штурм опорного пункта в лесу. Отрабатываем штурмовые действия в общем порядке, общее прикрытие, боковое прикрытие, но и саму работу", - сообщил замкомандира.
По его словам, в настоящее время военнослужащие полка отрабатывают элементы штурма опорного пункта в лесу, используя складки местности для скрытного перемещения, а также штурм позиций противника в городских условиях. Эти учения являются частью плановой боевой подготовки.
Военнослужащий этого же подразделения с позывным "Мариуполь" уточнил, что участвует в тренировке экипажей по отработке стрельбы из БМП-3 и эвакуации с поля боя для -эти упражнения являются частью плановой подготовки к выполнению боевых заданий.
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО
Вчера, 23:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФБМП-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала