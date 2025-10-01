https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045549130.html
Замкомандира рассказал об отработке штурмовых действий бойцами ВС России
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" активизировали отработку штурмовых действий в городских условиях и лесополосах, рассказал РИА Новости замкомандира 1428-го полка 20-й армии с позывным "Брянск".
"На данном полигоне мы используем соответствующую местность - отрабатываем штурм опорного пункта в лесу. Отрабатываем штурмовые действия в общем порядке, общее прикрытие, боковое прикрытие, но и саму работу", - сообщил замкомандира.
По его словам, в настоящее время военнослужащие полка отрабатывают элементы штурма опорного пункта в лесу, используя складки местности для скрытного перемещения, а также штурм позиций противника в городских условиях. Эти учения являются частью плановой боевой подготовки.
Военнослужащий этого же подразделения с позывным "Мариуполь" уточнил, что участвует в тренировке экипажей по отработке стрельбы из БМ
П-3 и эвакуации с поля боя для -эти упражнения являются частью плановой подготовки к выполнению боевых заданий.