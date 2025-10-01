ВС России уничтожили миномет ВСУ под Северском

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск с помощью беспилотников выявили и уничтожили замаскированную огневую позицию 120-миллиметрового миномёта и пункт временной дислокации украинских войск в районе Северска, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе обеспечения огневой поддержки штурмовым отрядам артиллерийские подразделения третьей общевойсковой армии с применением БПЛА обнаружили замаскированную огневую позицию 120-миллиметрового миномёта и пункт временной дислокации противника. Мощными огневыми налётами цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.