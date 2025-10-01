https://ria.ru/20251001/spetsoperatsiya-2045546362.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Северском
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Северском
Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск с помощью беспилотников выявили и уничтожили замаскированную огневую позицию 120-миллиметрового миномёта... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Северском
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск с помощью беспилотников выявили и уничтожили замаскированную огневую позицию 120-миллиметрового миномёта и пункт временной дислокации украинских войск в районе Северска, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе обеспечения огневой поддержки штурмовым отрядам артиллерийские подразделения третьей общевойсковой армии с применением БПЛА обнаружили замаскированную огневую позицию 120-миллиметрового миномёта и пункт временной дислокации противника. Мощными огневыми налётами цели были уничтожены", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают систематическую работу по выявлению и поражению объектов военной инфраструктуры противника и огневых позиций его артиллерии, обеспечивая надёжную поддержку наступающим подразделениям.