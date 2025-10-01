Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 01.10.2025 (обновлено: 13:44 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/soveschanie-2045613284.html
Путин собрал совещание с членами Совбеза
Путин собрал совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 01.10.2025
Путин собрал совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в среду собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности . РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:31:00+03:00
2025-10-01T13:44:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045614624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1564bfd6b6e7c3bf48f5040314b7081.jpg
https://ria.ru/20250922/putin-2043530699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с постоянными членами Совбеза РФ
Путин на встрече с постоянными членами Совбеза РФ
2025-10-01T13:31
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045614624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42eb9e5c2173287cd5fd02aac5eab90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин собрал совещание с членами Совбеза

Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности .
Так, глава государства, предложил обсудить вопросы повышения информационной безопасности.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере стратегический стабильности
22 сентября, 14:49
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала