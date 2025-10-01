https://ria.ru/20251001/soveschanie-2045613284.html
Путин собрал совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в среду собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности . РИА Новости, 01.10.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
