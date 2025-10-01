Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Предполагаемые соучастники министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемые растрате, заявляют об отсутствии состава преступления, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступления и иные, связанные с доказанностью преступной деятельности, на данном этапе судопроизводства не подлежат судебной оценке", - сказано в решении суда.

Кроме того, защита настаивала, что инкриминируемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а значит, фигурантов нельзя заключать под стражу до приговора. Однако суд отверг эти доводы.

"Обстоятельства инкриминируемого обвиняемым преступления не свидетельствуют о предпринимательском характере их деятельности, в связи с чем положения части 1.1 статьи 108 УПК РФ в данном конкретном случае в отношении обвиняемых не применимы", - решил суд.

Также суд не внял доводам адвокатов о волоките.

"Срок продления меры пресечения на время проведения процессуальных действий обусловлен характером предъявленного обвинения, объемом проведенных и запланированных процессуальных действий, в связи с чем является разумным, не выходящим за срок предварительного следствия по делу, а поэтому, вопреки доводам апелляционных жалоб, оснований для вывода о волоките и неэффективности следствия у суда не имелось", - отмечается в материалах.

Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.

О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.

По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.

Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".

По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".