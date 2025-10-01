Рейтинг@Mail.ru
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину - РИА Новости, 01.10.2025
07:52 01.10.2025
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину
Предполагаемые соучастники министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемые растрате, заявляют об отсутствии состава... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:52:00+03:00
2025-10-01T07:52:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
станислав харченко
https://ria.ru/20250219/ministr-2000219725.html
https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html
https://ria.ru/20250522/figuranty-2018418618.html
челябинская область
россия
москва
происшествия, челябинская область, россия, москва, станислав харченко
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Станислав Харченко
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину

Соучастники министра транспорта Челябинской области Нечаева отрицают вину

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Предполагаемые соучастники министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемые растрате, заявляют об отсутствии состава преступления, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступления и иные, связанные с доказанностью преступной деятельности, на данном этапе судопроизводства не подлежат судебной оценке", - сказано в решении суда.
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
19 февраля, 09:45
Кроме того, защита настаивала, что инкриминируемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а значит, фигурантов нельзя заключать под стражу до приговора. Однако суд отверг эти доводы.
"Обстоятельства инкриминируемого обвиняемым преступления не свидетельствуют о предпринимательском характере их деятельности, в связи с чем положения части 1.1 статьи 108 УПК РФ в данном конкретном случае в отношении обвиняемых не применимы", - решил суд.
Также суд не внял доводам адвокатов о волоките.
"Срок продления меры пресечения на время проведения процессуальных действий обусловлен характером предъявленного обвинения, объемом проведенных и запланированных процессуальных действий, в связи с чем является разумным, не выходящим за срок предварительного следствия по делу, а поэтому, вопреки доводам апелляционных жалоб, оснований для вывода о волоките и неэффективности следствия у суда не имелось", - отмечается в материалах.
Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
21 февраля, 21:33
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.
По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Челябинской области задержали двух фигурантов дела о растрате
22 мая, 10:45
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваСтанислав Харченко
 
 
