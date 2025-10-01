Рейтинг@Mail.ru
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ
13:23 01.10.2025
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ - РИА Новости, 01.10.2025
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ
Мэр Москвы Сергей Собянин поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его искусственный интеллект. РИА Новости, 01.10.2025
москва
герман греф
сергей собянин
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
москва
москва, герман греф, сергей собянин, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Москва, Герман Греф, Сергей Собянин, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ

Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его искусственный интеллект.
В среду прошла пленарная сессия "Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?" с участием Германа Грефа и Сергея Собянина. Сессия состоялась в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который проходит в Москве на территории умного города СберСити 1 и 2 октября.
"Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас нет", - сказал мэр, не получив ответа от Грефа.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Москва Герман Греф Сергей Собянин Сбербанк России Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
