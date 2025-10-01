Рейтинг@Mail.ru
Инциденты с БПЛА подорвали доверие датчан к правительству, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2025
14:50 01.10.2025 (обновлено: 14:53 01.10.2025)
Инциденты с БПЛА подорвали доверие датчан к правительству, пишут СМИ
Инциденты с БПЛА подорвали доверие датчан к правительству, пишут СМИ

Euractiv: инциденты с БПЛА в Дании подорвали доверие датчан к правительству

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Недавние инциденты с БПЛА у аэропортов Дании подорвали доверие датчан к правительству страны, сообщает портал Euractiv со ссылкой на профессора европейской политики Копенгагенского университета Марлене Винд.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Дания вводит временный запрет на запуск беспилотников гражданскими лицами
28 сентября, 23:48
"В целом, как полагает Винд, события последней недели подорвали доверие датчан к своему правительству", - говорится в материале портала.
По мнению политолога, инциденты с дронами выявили уязвимость датской обороны, и Фредериксен пытается выйти из ситуации, используя ту же стратегию проведения частых пресс-конференций, что и во время пандемии COVID-19. Тогда популярность Фредериксен была на очень высоком уровне, подавляющее большинство датчан оценивало ее деятельность положительно.
"Но, как заявила Винд, в этот раз эта стратегия "менее эффективна", - пишет Euractiv.
Как считает политолог, Фредериксен оставляет своих министров "на передовой" общения со СМИ, а сама играет роль "матери нации".
Кроме того, как отмечает портал, влияние премьера снизилось из-за неудовлетворительного ответа датских властей на инциденты с БПЛА, в частности, из-за того, что в деле защиты Копенгагена они положились на союзников по НАТО. Как сообщает Euractiv, действия датского правительства удостоились критики как сторонников, так и критиков, и теперь многое будет зависеть от того, как пройдет саммит ЕС в датской столице.
Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября заявлял, что у Дании нет доказательств связи России с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, отметил, что голословные обвинения в адрес России по этим инцидентам приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Датские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ
29 сентября, 21:40
 
