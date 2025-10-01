ЕС ответит "по суду" за передачу российских активов Украине, уверен Слуцкий

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европейскому союзу, спонсирующему террористический режим Владимира Зеленского, придется ответить "по суду" за передачу замороженных российских активов Украине и вернуть все до копейки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Евробюрократы - воры, спонсирующие террористический режим Зеленского. За каждый евроцент им придется ответить по суду и все до копейки вернуть России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, Запад подкладывает бомбу под остатки своей репутации и финансовую основу.
Он добавил, что из-за принятого данного решения Брюссель потеряет доверие инвесторов из стран Глобального большинства. "Отток капиталов начался. И этот процесс вряд ли обратим в ближайшей перспективе", - отметил Слуцкий.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.