21:27 01.10.2025
ЕС ответит "по суду" за передачу российских активов Украине, уверен Слуцкий
ЕС ответит "по суду" за передачу российских активов Украине, уверен Слуцкий
ЕС ответит "по суду" за передачу российских активов Украине, уверен Слуцкий

Слуцкий: ЕС придется ответить по суду за передачу российских активов Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европейскому союзу, спонсирующему террористический режим Владимира Зеленского, придется ответить "по суду" за передачу замороженных российских активов Украине и вернуть все до копейки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в среду сообщалось, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, 2 миллиарда евро пойдут на производство БПЛА.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
Вчера, 13:25
"Евробюрократы - воры, спонсирующие террористический режим Зеленского. За каждый евроцент им придется ответить по суду и все до копейки вернуть России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, Запад подкладывает бомбу под остатки своей репутации и финансовую основу.
Он добавил, что из-за принятого данного решения Брюссель потеряет доверие инвесторов из стран Глобального большинства. "Отток капиталов начался. И этот процесс вряд ли обратим в ближайшей перспективе", - отметил Слуцкий.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
Вчера, 13:07
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон сделал новое заявление о российских активах
Вчера, 16:15
 
