МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европейскому союзу, спонсирующему террористический режим Владимира Зеленского, придется ответить "по суду" за передачу замороженных российских активов Украине и вернуть все до копейки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, Запад подкладывает бомбу под остатки своей репутации и финансовую основу.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.