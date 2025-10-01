https://ria.ru/20251001/sk-2045722641.html
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку - РИА Новости, 01.10.2025
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:13:00+03:00
2025-10-01T20:13:00+03:00
2025-10-01T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новая каховка
херсонская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
