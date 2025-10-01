Рейтинг@Mail.ru
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 01.10.2025
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку
СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.10.2025
СК расследует атаку дронов ВСУ на Новую Каховку

СК расследует атаку, из-за которой погиб глава Совета депутатов Новой Каховки

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга".
"Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ, повлекшие гибель и ранения мирных граждан в Херсонской и Белгородской областях. По информации органов исполнительной власти, в Херсонской области при атаке украинского дрона погиб председатель совета депутатов Новой Каховки. Также ранения получили две женщины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
