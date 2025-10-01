https://ria.ru/20251001/sistema-2045530589.html
Мордвичев указал на необходимость улучшения системы управления войсками
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Опыт спецоперации указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.
День Сухопутных войск России
отмечается ежегодно 1 октября.
"Опыт СВО также указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений. В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения здесь и сейчас", - сказал Мордвичев
в интервью газете "Красная звезда
".
По его словам, в целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск – формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые – беспилотных систем.
"Одновременно проводится перевооружение на современные системы, поставляется новая военная техника", - добавил Мордвичев.