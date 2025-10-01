Мордвичев указал на необходимость улучшения системы управления войсками

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Опыт спецоперации указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев.

По его словам, в целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск – формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые – беспилотных систем.