Мордвичев указал на необходимость улучшения системы управления войсками
00:25 01.10.2025
Мордвичев указал на необходимость улучшения системы управления войсками
Мордвичев указал на необходимость улучшения системы управления войсками

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Опыт спецоперации указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.
Мордвичев добился серьезных успехов в ходе спецоперации
22 мая, 00:21
"Опыт СВО также указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений. В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения здесь и сейчас", - сказал Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск – формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые – беспилотных систем.
"Одновременно проводится перевооружение на современные системы, поставляется новая военная техника", - добавил Мордвичев.
Белоусов отметил преемственность традиций в армии
00:03
 
