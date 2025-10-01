Рейтинг@Mail.ru
Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах
Культура
 
21:23 01.10.2025 (обновлено: 22:21 01.10.2025)
Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее мужа — ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна
Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах

Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на IVI и Okko 2 октября

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее мужа — ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна — "Семь дней Петра Семеныча" на платформах IVI и Okko.
«
"Завтра фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча" выйдет на платформах "Иви" и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста", — сообщила она в Telegram-канале.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна
28 сентября, 17:55
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу", так как действие картины разворачивается в Краснодарском крае.

В минувшую пятницу Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания прошла в воскресенье в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте.

Биография режиссера

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом "Катька и Шиз".
В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Симоньян прочитала Кеосаяну стихотворение
28 сентября, 15:55
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ как "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".
По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна
27 сентября, 19:38
 
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Краснодарский край, Москва
 
 
