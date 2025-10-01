Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее мужа — ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна — "Семь дней Петра Семеныча" на платформах IVI и Okko.
"Завтра фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча" выйдет на платформах "Иви" и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста", — сообщила она в Telegram-канале.
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу", так как действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
В минувшую пятницу Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания прошла в воскресенье в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте.
Биография режиссера
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино с фильмом "Катька и Шиз".
В 1990-е Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ как "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".
По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".
Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.
В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
