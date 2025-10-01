Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна на киноплатформах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее мужа — ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна — "Семь дней Петра Семеныча" на платформах IVI и Okko.

В минувшую пятницу Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна . Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания прошла в воскресенье в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте.

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ как "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".