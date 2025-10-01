Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
09:42 01.10.2025 (обновлено: 09:49 01.10.2025)
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране - РИА Новости, 01.10.2025
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
Шатдаун в США может продлиться в течение недель, заявил американский сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, сша, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп
В мире, США, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране

Круз: шатдаун в США может продлиться в течение недель

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Шатдаун в США может продлиться в течение недель, заявил американский сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью телеканалу Fox News.
"Он (шатдаун - ред.) может длиться несколько дней, может длиться неделями", - сказал сенатор.
Также Круз поделился с телеканалом, что винит в шатдауне демократов. Он считает, что их ненависть к президенту США Дональду Трампу привела к паузе в работе федеральных ведомств.
В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.
