https://ria.ru/20251001/shutdown-2045563144.html
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране - РИА Новости, 01.10.2025
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
Шатдаун в США может продлиться в течение недель, заявил американский сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:42:00+03:00
2025-10-01T09:42:00+03:00
2025-10-01T09:49:00+03:00
в мире
сша
тед круз (сенатор от штата техас)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_110e9babd90c6a605d4ad11f9be390ef.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045439440.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0d2e3412f7b13d22a6bcc5d2770922da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп
В мире, США, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
Круз: шатдаун в США может продлиться в течение недель
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Шатдаун в США может продлиться в течение недель, заявил американский сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью телеканалу Fox News.
"Он (шатдаун - ред.) может длиться несколько дней, может длиться неделями", - сказал сенатор.
Также Круз
поделился с телеканалом, что винит в шатдауне демократов. Он считает, что их ненависть к президенту США Дональду Трампу
привела к паузе в работе федеральных ведомств.
В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.