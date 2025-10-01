Шатдаун отвлечет Трампа от Украины, считает политолог

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прекращение работы федерального правительства Соединенных Штатов в отсутствие согласованного бюджета отвлечет президента страны Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине и не поспособствует возвращению бесплатных поставок вооружений киевскому режиму от Штатов, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Для того чтобы запустить эти ракеты, нужна пусковая установка. Сама по себе она стоит очень дорого, их очень немного: одна ракета стоит 2,5 миллиона долларов, если я не ошибаюсь… На этом шатдаун напрямую не скажется, но в любом случае вопрос с "Томагавками" еще далеко не решен", - заключил Батюк.