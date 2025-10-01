Шатдаун отвлечет Трампа от Украины, считает политолог

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прекращение работы федерального правительства Соединенных Штатов в отсутствие согласованного бюджета отвлечет президента страны Дональда Трампа от урегулирования конфликта на Украине и не поспособствует возвращению бесплатных поставок вооружений киевскому режиму от Штатов, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк.
В США 1 октября начался новый финансовые год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Трамп ранее сделал заявление, что может использовать шатдаун для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов.
"Безусловно, (шатдаун - ред.) отвлечет его (Трампа - ред.) внимание (от урегулирования конфликта на Украине - ред.). Это не тот вопрос внутренней политики, от которого можно отмахнуться: парализована работа всего правительства, за исключением экстренных служб. Ну и самое главное - у администрации просто не будет денег", - сказал агентству Батюк.
Собеседник агентства указал, что США уже перешли к продаже оружия на нужды Украины вместо бесплатных поставок, как это было при бывшем президенте Джо Байдене, и прекращение работы правительства явно не будет способствовать изменению этого подхода администрации Трампа. Продажа за деньги европейских государств, вероятно, продолжится, но только если в Европе найдут на это средства, что, полагает Батюк, тоже под вопросом.
Вместе с тем эксперт отметил, что еще больше сомнений вызывает возможность поставок американских ракет "Томагавк" Украине с учетом последствий такого шага, включая ответ России.
"Для того чтобы запустить эти ракеты, нужна пусковая установка. Сама по себе она стоит очень дорого, их очень немного: одна ракета стоит 2,5 миллиона долларов, если я не ошибаюсь… На этом шатдаун напрямую не скажется, но в любом случае вопрос с "Томагавками" еще далеко не решен", - заключил Батюк.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.