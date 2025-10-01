Шатдаун в США: что это такое и какие последствия

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сенат США завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября, таким образом, шатдаун правительства неизбежен.

Ниже приводится справочная информация.

Что такое шатдаун

Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие".

Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.

История шатдаунов в США

Всего, начиная с 1976 года, шатдаун в США объявлялся 21 раз.

Первая в истории США приостановка работы правительства произошла в 1976 году после того, как президент Джеральд Форд наложил вето на законопроект о финансировании министерств труда и здравоохранения, образования и социального обеспечения, которые позже были разделены на министерство образования и министерство здравоохранения и социальных служб. Продолжительность шатдауна составила 11 дней.

При президенте Джимми Картере финансовый шатдаун объявлялся пять раз в период 1977-1979 годов продолжительностью от восьми до 17 дней.

Президент Рональд Рейган поставил рекорд по числу финансовых шатдаунов: правительство при нем "закрывалось" восемь раз. Поводы были самыми различными, однако время прекращения работы учреждений никогда не превышало трех дней.

При Джордже Буше - старшем работа правительства была приостановлена в 1990 году на четыре дня. Причиной стало вето президента на законопроект о временных расходах.

При администрации президента Билла Клинтона шатдаун случался дважды.

В 1995 году произошла первая приостановка работы правительства, она продлилась пять дней. Причиной стало вето Клинтона на резолюцию тогдашнего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича (республиканец от Джорджии) и лидера большинства в сенате Боба Доула (республиканец от Канзаса), которая включала повышение взносов по программе Medicare, отмену экологических норм и требование сбалансировать бюджет в течение семи лет.

В 1996 году произошел второй шатдаун за время работы администрации Клинтона. Он длился 21 день, что стало на то время рекордом по его продолжительности в истории США. Его причиной стали разногласия между президентом и республиканцами в палате представителей по вопросу о том, следует ли использовать данные бюджетного управления конгресса или административно-бюджетного управления, чтобы выяснить, будет ли сбалансированным бюджетный план Белого дома.

При президенте США Бараке Обаме приостановка работы федеральных органов власти случилась в 2013 году, продолжалась 16 дней и обошлась, по разным подсчетам, в 24 миллиарда долларов. В конце сентября 2013 года в США разразился бюджетный и долговой кризис после отказа республиканцев проголосовать за повышение 16,7-триллионного "потолка" госдолга и за бюджет на новый финансовый год. В итоге, многие федеральные учреждения США частично закрылись с 1 октября. Около 800 тысяч федеральных госслужащих отправили в отпуск, еще около 1 миллиона работали без зарплаты. Причиной кризиса стали разногласия по поводу реформы здравоохранения - одной из важнейших инициатив Обамы. Республиканцы отказались утверждать бюджет без пунктов о ее отмене или переносе сроков вступления в силу. 16 октября 2013 года сенат и палата представителей конгресса США приняли компромиссный законопроект, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт. Голосование завершилось менее чем за два часа до наступления 17 октября - дня, когда, по данным минфина, в американской казне могло не остаться средств на выполнение внешних обязательств. Документ был подписан Обамой.

Три шатдауна при Трампе: как это было

Три шатдауна случились при первой администрации (2017-2021) Дональда Трампа.

Первый из них произошел в полночь (08.00 мск) 20 января 2018 года, когда федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы в сенате не дали республиканцам принять соответствующий законопроект. Демократы требовали включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступили республиканцы и Белый дом. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что вина за закрытие (шатдаун) федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на Трампе. 22 января 2018 года президент подписал законопроект о временном финансировании (до 8 февраля) правительства страны. Таким образом, время приостановки составило 69 часов.

Второе из трех отключений, произошедших во время президентства Трампа, длилось всего несколько часов. 7 февраля республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая была призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагалось, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов. 9 февраля 2018 года стало известно, что конгресс США разошелся, не утвердив бюджет, федеральные ведомства в полночь автоматически приостановили работу. Однако спустя несколько часов сенат и палата представителей приняли законопроект, после чего президент подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год.

В третий раз при Трампе правительство приостановило работу в декабре 2018 года: 22 декабря на последнем заседании перед рождественскими праздниками демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения стало требование Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По мнению демократов, стена не решит проблему, и отказались согласовать выделение таких средств. Республиканцы, располагающие в сенате минимальным большинством, предложили принять временный бюджет до 8 февраля без затребованных Трампом пяти миллиардов долларов, однако президент отказался подписать такой вариант. В итоге, бюджет не был утвержден, и по закону оставшиеся формально без финансирования некоторые федеральные службы и ведомства вошли в режим ограниченной работы. 27 декабря сенат не стал рассматривать бюджет, что автоматически продлило приостановку работы ряда федеральных ведомств (шатдаун) без утвержденного финансирования.

8 января 2019 года Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном шатдауну, заявив о кризисе на границе с Мексикой. По словам главы Белого дома, речь идет как о проблемах в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе. Он также выразил надежду, что шатдаун правительства прекратится. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали президента восстановить работу правительства и прекратить шатдаун, чтобы продолжить обсуждения по поводу безопасности на границе. 25 января Трамп заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна. На пресс-конференции американский лидер объявил, что правительство возобновит работу до 15 февраля.

Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. После согласия президента конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты. В Белом доме заявили, что Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета. Это был самый продолжительный период "шатдауна". Работа федерального правительства была парализована, многие сотрудники бюджетной сферы обращались за помощью, чтобы пережить несколько недель, в течение которых они не получали зарплату. 15 февраля 2019 года стало известно, что сенат, а затем палата представителей конгресса приняли закон о бюджете страны, отправив документ на подпись президенту. В тот же день Трамп подписал бюджетный закон.

Почему случился шатдаун в 2025 году

Вступив в должность президента США на второй срок, Трамп столкнулся с угрозой шатдауна в марте 2025 года, но тогда его удалось избежать.

Однако новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным.