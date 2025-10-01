Рейтинг@Mail.ru
07:11 01.10.2025 (обновлено: 10:49 01.10.2025)
В США произошел шатдаун
в мире, сша, дональд трамп, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, шатдаун

В США произошел шатдаун

Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
04:30
Президент Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Трамп назвал демократов ненормальными
Вчера, 17:08
Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнями преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.
На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны, он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.
В то время не функционировали целые ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб задержки были повсеместными. В парках росли горы мусора, госмузеи не работали. Демократы использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Сам Трамп, принимая в Белом доме спортсменов-чемпионов, угощал их бургерами из "Макдоналдса", потому что отправил повара в отпуск.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Аналитик оценил последствия возможного шатдауна в США
Вчера, 12:55
 
