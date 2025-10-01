Рейтинг@Mail.ru
Шатдаун в США стал неизбежен - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 01.10.2025 (обновлено: 04:27 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045540999.html
Шатдаун в США стал неизбежен
Шатдаун в США стал неизбежен - РИА Новости, 01.10.2025
Шатдаун в США стал неизбежен
Сенат США завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября, таким образом, шатдаун правительства неизбежен, передает корреспондент... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:10:00+03:00
2025-10-01T04:27:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20250930/shatdaun-2045342306.html
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045539703.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
Шатдаун в США стал неизбежен

Сенат США вернется к работе в 17.00 мск 1 октября, шатдаун стал неизбежен

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Сенат США завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября, таким образом, шатдаун правительства неизбежен, передает корреспондент РИА Новости.
«
"По просьбе господина (лидера большинства в сенате Джона. — Прим. Ред.) Туна по единогласному решению сенат объявил перерыв в заседании, согласно сегодняшнему постановлению, до 10.00 утра завтрашнего дня (17.00 мск. — Прим. Ред.)", — говорится на официальном сайте сената.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик оценил последствия возможного шатдауна в США
Вчера, 12:55
Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.
Новый финансовый год в США 1 октября начинается, таким образом, в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Правительственным учреждениям США предписали готовиться к шатдауну
03:46
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала