Шатдаун в США стал неизбежен

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Сенат США завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября, таким образом, шатдаун правительства неизбежен, передает корреспондент РИА Новости.

"По просьбе господина (лидера большинства в сенате Джона. — Прим. Ред.) Туна по единогласному решению сенат объявил перерыв в заседании, согласно сегодняшнему постановлению, до 10.00 утра завтрашнего дня (17.00 мск. — Прим. Ред.)", — говорится на официальном сайте сената.

Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.