https://ria.ru/20251001/sbor-2045579286.html
Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрал ФМБА
Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрал ФМБА - РИА Новости, 01.10.2025
Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрал ФМБА
Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) собрали 10,5 миллионов рублей за три года в рамках сбора "Всё для Победы!", сообщили в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:05:00+03:00
2025-10-01T11:05:00+03:00
2025-10-01T11:06:00+03:00
россия
сергей горбунов
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
надежные люди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
https://ria.ru/20250930/svo-2045475336.html
https://ria.ru/20250929/serikov-2045185284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей горбунов, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Россия, Сергей Горбунов, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Надежные люди
Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрал ФМБА
Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрали сотрудники ФМБА
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) собрали 10,5 миллионов рублей за три года в рамках сбора "Всё для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"За три года сотрудники ФМБА собрали в рамках сбора "Всё для Победы!" 10,5 миллионов рублей, ими было совершено более 10 тысяч транзакций. Агентство вошло в топ-20 федеральных органов исполнительной власти, которые собирают средства для поддержки россиян на передовой и в приграничных регионах", - рассказали в Народном фронте.
В пресс-службе также отметили, что от Федерального медико-биологического агентства в зону СВО отправились 13 транспортных средств. Народный фронт наградил сотрудников ФМБА нагрудным знаком "Всё для Победы!".
"Хочу поблагодарить за вашу профессиональную деятельность. То, что вы делаете для ребят, бесценно. Огромное спасибо, что вместе мы помогаем главному военно-медицинскому управлению справляться с обязанностями, так как наплыв большой. Спасибо большое за вашу волонтёрскую деятельность, за вашу помощь нашему фонду, благодаря которому мы оперативно помогаем нашим пацанам в зоне специальной военной операции", – сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, его слова приводят в пресс-службе.
С 2022 года фонд "Всё для Победы!" помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям освобождённых территорий. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные на передовой товары, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, организует логистические цепочки, помогает в обеспечении безопасности финансовых проводок. Нагрудный знак "Народный фронт. Всё для Победы!" учреждён весной 2024 года по поручению президента России Владимира Путина для поощрения волонтёров и всех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям.