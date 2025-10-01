Более 10 млн рублей в рамках сбора "Всё для Победы!" собрал ФМБА

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) собрали 10,5 миллионов рублей за три года в рамках сбора "Всё для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"За три года сотрудники ФМБА собрали в рамках сбора "Всё для Победы!" 10,5 миллионов рублей, ими было совершено более 10 тысяч транзакций. Агентство вошло в топ-20 федеральных органов исполнительной власти, которые собирают средства для поддержки россиян на передовой и в приграничных регионах", - рассказали в Народном фронте.

В пресс-службе также отметили, что от Федерального медико-биологического агентства в зону СВО отправились 13 транспортных средств. Народный фронт наградил сотрудников ФМБА нагрудным знаком "Всё для Победы!".

"Хочу поблагодарить за вашу профессиональную деятельность. То, что вы делаете для ребят, бесценно. Огромное спасибо, что вместе мы помогаем главному военно-медицинскому управлению справляться с обязанностями, так как наплыв большой. Спасибо большое за вашу волонтёрскую деятельность, за вашу помощь нашему фонду, благодаря которому мы оперативно помогаем нашим пацанам в зоне специальной военной операции", – сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, его слова приводят в пресс-службе.