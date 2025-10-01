https://ria.ru/20251001/saratov-2045735134.html
В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьника
Следователи СК задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 13-летнего ученика в школе Саратова, в отношении него завели дело о хулиганстве, сообщили... РИА Новости, 01.10.2025
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 13-летнего ученика в школе Саратова, в отношении него завели дело о хулиганстве, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Саратовской области.
"Следственным отделом по Ленинскому району
города Саратова
СУ СК России
по Саратовской области
... возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователями СК подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
По предварительным данным следствия, 1 октября подозреваемый, находясь в одном из образовательных учреждений Саратова, при учащихся и преподавателях, грубо нарушая общественный порядок, напал на 13-летнего ученика, которому причинил физическую боль.
В прокуратуре региона сообщали, что, предварительно, между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором один из детей сообщил отцу. После этого родитель пришел в класс, где угрожал оппоненту сына, а также нанес ему телесные повреждения. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.