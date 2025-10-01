В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьника

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 13-летнего ученика в школе Саратова, в отношении него завели дело о хулиганстве, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Саратовской области.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области ... возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователями СК подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении СУСК России по региону.

По предварительным данным следствия, 1 октября подозреваемый, находясь в одном из образовательных учреждений Саратова, при учащихся и преподавателях, грубо нарушая общественный порядок, напал на 13-летнего ученика, которому причинил физическую боль.