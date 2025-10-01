Рейтинг@Mail.ru
12:00 01.10.2025 (обновлено: 17:19 01.10.2025)
Саперы ликвидировали катер, обнаруженный у берегов Турции
Саперы ликвидировали катер, обнаруженный у берегов Турции
Саперы ликвидировали в среду обнаруженный у берегов турецкого Трабзона предположительно украинский катер, передает телеканал Tele 1. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:00:00+03:00
2025-10-01T17:19:00+03:00
Ликвидация у берегов Трабзона предположительно украинского катера
В Турции саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона предположительно украинский катер, передает местное ТВ. Этот катер был замечен рыбаками накануне. Специалисты его обследовали и решили нейтрализовать. Согласно фото, речь идет скорее всего об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами на пляж стамбульского пригорода Шиле, в июле саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду.
Саперы ликвидировали катер, обнаруженный у берегов Турции

У берегов Турции ликвидировали обнаруженный, предположительно, украинский катер

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 1 окт – РИА Новости. Саперы ликвидировали в среду обнаруженный у берегов турецкого Трабзона предположительно украинский катер, передает телеканал Tele 1.
Безэкипажный катер, предположительно украинский, обнаружили местные рыбаки в море у берегов турецкой провинции Трабзон во вторник утром, саперы обследовали находку. Власти во вторник объявили, что по результатам оценки экспертами решено нейтрализовать катер.
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон
12 июня, 19:34
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон
12 июня, 19:34
"Саперы ликвидировали контролируемым взрывом иностранный катер, были предприняты особые меры безопасности", - сообщил канал.
Как выяснило РИА Новости на основании фотографий катера, речь идет скорее всего об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5.
На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами на пляж стамбульского пригорода Шиле, в июле саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
29 сентября, 18:08
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
29 сентября, 18:08
 
