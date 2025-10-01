Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 01.10.2025 (обновлено: 15:22 01.10.2025)
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции - РИА Новости, 01.10.2025
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
g7
санкции в отношении россии
россия
украина
2025
в мире, россия, украина, g7, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, G7, Санкции в отношении России
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции

Bloomberg: G7 близка к соглашению о значительном ужесточении санкций против РФ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
"Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.
По данным агентства, в текущем проекте говорится, что страны G7 работают над целым рядом вариантов, которые включают новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность, а также нацелены на страны и организации, которые якобы помогают РФ обойти санкции.
Как отмечает агентство, страны "Большой семерки" могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаG7Санкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала