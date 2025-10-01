https://ria.ru/20251001/sanktsii-2045641757.html
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
01.10.2025
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект... РИА Новости, 01.10.2025
Bloomberg узнало о намерении G7 ужесточить антироссийские санкции
Bloomberg: G7 близка к соглашению о значительном ужесточении санкций против РФ
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ из-за конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на проект заявления.
"Страны "Большой семерки" близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России
из-за нежелания прекратить конфликт на Украине", - говорится в публикации.
По данным агентства, в текущем проекте говорится, что страны G7 работают над целым рядом вариантов, которые включают новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность, а также нацелены на страны и организации, которые якобы помогают РФ обойти санкции.
Как отмечает агентство, страны "Большой семерки" могут ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.