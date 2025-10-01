США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO).
Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона.
Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением.
Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову.
NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.
