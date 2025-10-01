Рейтинг@Mail.ru
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства - РИА Новости, 01.10.2025
07:26 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/sanktsii-2045550975.html
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства - РИА Новости, 01.10.2025
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному...
2025-10-01T07:26:00+03:00
2025-10-01T07:26:00+03:00
россия
украина
сша
сулейман керимов
министерство финансов рф (минфин россии)
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20250925/ssha-2044237329.html
https://ria.ru/20250924/sanktsii-2043881922.html
россия
украина
сша
россия, украина, сша, сулейман керимов, министерство финансов рф (минфин россии), государственный департамент сша, в мире
Россия, Украина, США, Сулейман Керимов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Государственный департамент США, В мире
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства

США потратили на санкции против РФ $164 млн из предназначавшихся Киеву средств

Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO).
"Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го", - говорится в документе от 8 сентября.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ: США просили Венгрию и Словакию о сохранении санкций против России
25 сентября, 11:15
Больше всего средств израсходовал госдепартамент - 53,4 миллиона долларов. Минюст потратил 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из пакета мая 2022 года. Минфин выделил 36,6 миллиона, а Минторг - около 22,1 миллиона.
Часть этих денег пошла на расширение штата и технические ресурсы. Госдеп нанял 78 специалистов для работы по санкциям. Минторг привлек 57 временных сотрудников и открыл новые офисы, отслеживающие обход экспортных ограничений. Минфин создал базы данных для расследований и нанял 21 сотрудника, занимающегося российским направлением.
Кроме того, Минюст увеличил число прокуроров, разработал программное обеспечение для анализа зарубежных банковских данных и поддержал новые расследования, связанные с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Сулейману Керимову.
NBC News в августе сообщило со ссылкой на материалы суда, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в 32 миллиона долларов за три года.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России
24 сентября, 02:21
 
Россия Украина США Сулейман Керимов Министерство финансов РФ (Минфин России) Государственный департамент США В мире
 
 
