США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американские ведомства с 2022 года направили свыше 164 миллионов долларов из пакетов помощи, предназначавшихся Украине, на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, выяснило РИА Новости из отчета Счетной палаты США (GAO).