В Белоруссии разрешили охоту на рысь после 40 лет запрета

«

"С 1 октября по 31 января разрешена охота на рысь. Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, также как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус – является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь", - сообщила инспекция.