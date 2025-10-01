В Белоруссии разрешили охоту на рысь после 40 лет запрета

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Сезон охоты на рысь начинается в Белоруссии с 1 октября, эта охота была под запретом около 40 лет, сообщила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте страны.
«
"С 1 октября по 31 января разрешена охота на рысь. Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, также как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус – является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь", - сообщила инспекция.
Добыча рыси разрешается на основании плана управления популяцией этого животного, утвержденного министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охота на этого хищника допускается в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
Допускается добыча рыси любого пола и возраста, в течение суток, ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного охотничьего оружия. В процессе охоты разрешается использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий, говорится в сообщении.
В этом году в Белоруссии впервые за время независимости была открыта и охота на медведя, что связано с резким ростом его численности.
В Словакии полиция призвала к осторожности после нападения медведя
4 сентября, 14:34