https://ria.ru/20251001/rubl-2045538118.html
Рубль в сентябре заметнее других валют подешевел к доллару
2025-10-01T03:02:00+03:00
2025-10-01T03:02:00+03:00
2025-10-01T03:02:00+03:00
экономика
ботсвана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9b3111b72459960795f238d38dabcb1f.jpg
ботсвана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_faa0404d296c399fd55d712dd6d2ddcf.jpg
экономика, ботсвана
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский рубль, филиппинское песо, казахстанский тенге и индонезийская рупия заметнее других валют подешевели к доллару в сентябре, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Так, с конца августа рубль подешевел к доллару на 3,1%. В первую тройку вместе с ним вошли филиппинское песо и казахстанский тенге, чьи курсы ослабли на 1,9%, а сразу за ними следует индонезийская рупия, курс которой просел на 1,7%.
Кроме них, в первую пятерку валют, чей курс несколько снизился к доллару, вошли индонезийская рупия (на 1,6%) и канадский доллар (на 1,2%).
При этом с начала года рубль, напротив, укрепился к "американцу" практически на четверть (на 22,7%), что стало самым заметным показателем среди проанализированных валют.
В число наиболее укрепившихся к доллару валют по итогам сентября вошли колумбийское песо (на 2,4%), южноафриканский ранд и венгерский форинт (на 2,1%), а также бразильский реал (на 1,9%).
Также заметную положительную динамику показали мексиканское песо (на 1,8%) и пула Ботсваны
(на 1,6%).