Рубль в сентябре заметнее других валют подешевел к доллару - РИА Новости, 01.10.2025
03:02 01.10.2025
Рубль в сентябре заметнее других валют подешевел к доллару
Российский рубль, филиппинское песо, казахстанский тенге и индонезийская рупия заметнее других валют подешевели к доллару в сентябре, подсчитало РИА Новости по...
экономика, ботсвана
Экономика, Ботсвана
Рубль в сентябре заметнее других валют подешевел к доллару

Рубль в сентябре подешевел к доллару на 3,1%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денежные купюры Банка России и долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский рубль, филиппинское песо, казахстанский тенге и индонезийская рупия заметнее других валют подешевели к доллару в сентябре, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Так, с конца августа рубль подешевел к доллару на 3,1%. В первую тройку вместе с ним вошли филиппинское песо и казахстанский тенге, чьи курсы ослабли на 1,9%, а сразу за ними следует индонезийская рупия, курс которой просел на 1,7%.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Cтейблкоин А7А5 с привязкой к рублю признан в России в качестве ЦФА
Вчера, 14:00
Кроме них, в первую пятерку валют, чей курс несколько снизился к доллару, вошли индонезийская рупия (на 1,6%) и канадский доллар (на 1,2%).
При этом с начала года рубль, напротив, укрепился к "американцу" практически на четверть (на 22,7%), что стало самым заметным показателем среди проанализированных валют.
В число наиболее укрепившихся к доллару валют по итогам сентября вошли колумбийское песо (на 2,4%), южноафриканский ранд и венгерский форинт (на 2,1%), а также бразильский реал (на 1,9%).
Также заметную положительную динамику показали мексиканское песо (на 1,8%) и пула Ботсваны (на 1,6%).
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
27 сентября, 02:15
 
