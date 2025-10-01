Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.10.2025
07:38 01.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября следует из постановления правительства. РИА Новости, 01.10.2025
Новости
россия, headhunter
Россия, HeadHunter
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд

© iStock.com / baonaКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / baona
Календарь. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября следует из постановления правительства.
"Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", — говорится в постановлении.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.
Она объяснила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин утвердил календарь выходных дней в 2026 году
24 сентября, 18:14
 
РоссияHeadHunter
 
 
