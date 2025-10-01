https://ria.ru/20251001/rossiya-2045551824.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 01.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября следует из постановления правительства. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:38:00+03:00
2025-10-01T07:38:00+03:00
2025-10-01T07:38:00+03:00
россия
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a9ff287332f7b75f82efa6b6cb1269.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
https://ria.ru/20250924/kalendar-2044108754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973485298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f63ef23afe406e392bd7e28aa22676e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, headhunter
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября следует из постановления
правительства.
"Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", — говорится в постановлении.
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter
Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что шестидневная рабочая неделя в России
пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.
Она объяснила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.