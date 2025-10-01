Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 01.10.2025 (обновлено: 08:21 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/rossiya-2045537474.html
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих - РИА Новости, 01.10.2025
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
Пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли с 1... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:37:00+03:00
2025-10-01T08:21:00+03:00
в мире
россия
алексей говырин
ярослав нилов
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20250806/pensiya-2033591689.html
https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html
https://ria.ru/20250306/pensii-2003321066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алексей говырин, ярослав нилов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В мире, Россия, Алексей Говырин, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих

В России с 1 октября повысят оклады силовиков, военных и госслужащих на 7,6%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли с 1 октября на 7,6%.
Индексация проведена в соответствии с распоряжением правительства.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России
6 августа, 02:16
Как пояснил накануне РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин, индексация не коснется служащих региональных и муниципальных организаций.
"Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат - федеральная казна", — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам; все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитываются по новой базе.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации
9 марта, 02:49
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов уточнил РИА Новости, что индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД.
Он отметил, что основанием для этого служит рост денежного довольствия действующих сотрудников - на его базе рассчитываются такие пенсии.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В ГД рассказали, когда бывшие военные получат проиндексированную пенсию
6 марта, 02:49
 
В миреРоссияАлексей ГовыринЯрослав НиловГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала