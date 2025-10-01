В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли с 1 октября на 7,6%.

Индексация проведена в соответствии с распоряжением правительства.

Как пояснил накануне РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин , индексация не коснется служащих региональных и муниципальных организаций.

"Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат - федеральная казна", — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам; все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитываются по новой базе.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов уточнил РИА Новости, что индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ ФСИН , МВД.