В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
2025-10-01T02:37:00+03:00
2025-10-01T02:37:00+03:00
2025-10-01T08:21:00+03:00
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли с 1 октября на 7,6%.
Индексация проведена в соответствии с распоряжением
правительства.
Как пояснил накануне РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин
, индексация не коснется служащих региональных и муниципальных организаций.
"Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат - федеральная казна", — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам; все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитываются по новой базе.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов
уточнил РИА Новости, что индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ
, ФСИН
, МВД.
Он отметил, что основанием для этого служит рост денежного довольствия действующих сотрудников - на его базе рассчитываются такие пенсии.