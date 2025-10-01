Россия стала председателем Совбеза ООН

Как правило, на созванные председателем СБ специальные заседания от страны-организатора приезжают ее высокопоставленные представители: министры, премьеры, президенты. Другие страны также стремятся присутствовать на высоком уровне. Кто будет представлять РФ на спецзаседании и будет ли оно всего лишь одно, официально пока не сообщалось. В прошлом году, например, в ходе председательства РФ прошли три ключевых мероприятия, два - под председательством Лаврова.