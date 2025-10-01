Рейтинг@Mail.ru
Россия стала председателем Совбеза ООН
00:21 01.10.2025 (обновлено: 01:26 01.10.2025)
Россия стала председателем Совбеза ООН
Россия стала председателем Совбеза ООН
Россия со среды, 1 октября, на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
Россия стала председателем Совбеза ООН

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 окт – РИА Новости. Россия со среды, 1 октября, на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
Председательство в СБ каждый месяц передается от одной страны к другой (всего в Совбезе 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных). Россия сменит на этом посту одного из непостоянных членов - Республику Корею. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
Вчера, 13:00
На октябрь приходится знаковая и к тому же юбилейная для ООН дата - 24 октября - день ее образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Всемирной Организации, и, соответственно, создания ООН. Как обещал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия в этот день планирует провести специальное заседание Совбеза - планируется обсудить выполнение принципов устава организации.
Как правило, на созванные председателем СБ специальные заседания от страны-организатора приезжают ее высокопоставленные представители: министры, премьеры, президенты. Другие страны также стремятся присутствовать на высоком уровне. Кто будет представлять РФ на спецзаседании и будет ли оно всего лишь одно, официально пока не сообщалось. В прошлом году, например, в ходе председательства РФ прошли три ключевых мероприятия, два - под председательством Лаврова.
В ходе председательства РФ совет, как можно ожидать, продолжит обсуждение конфликтов, в том числе на Украине, в секторе Газа, затронет обстановку на Ближнем Востоке в целом. Пока что график заседаний не обнародован - ожидать его можно в первой половине дня (по Нью-Йорку).
В среду также пройдет пресс-конференция постпреда РФ при ООН Василия Небензи - по устоявшейся традиции представляющие страну-председателя СБ дипломаты общаются с журналистами в первый день председательства. Как правило, вопросы касаются работы Совбеза, но не исключено, что у постпреда спросят и о мировой повестке. Пресс-конференция ожидается в 19.45 мск.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
КНДР призвала переосмыслить роль ООН
29 сентября, 21:22
 
