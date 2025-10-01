https://ria.ru/20251001/rossija-2045723044.html
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя
Россия ожидает участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседаниях Совбеза ООН 23 и 24 октября, но подтверждения пока нет, сообщил постпред РФ при Организации... РИА Новости, 01.10.2025
россия
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя
Небензя: Россия ожидает участия Лаврова в заседаниях СБ ООН 23 и 24 октября