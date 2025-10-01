Рейтинг@Mail.ru
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
20:15 01.10.2025
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя
в мире
россия
василий небензя
оон
сергей лавров
россия
в мире, россия, василий небензя, оон, сергей лавров
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Сергей Лавров
Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя

Небензя: Россия ожидает участия Лаврова в заседаниях СБ ООН 23 и 24 октября

© РИА Новости / Сергей ГунеевСергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 1 окт – РИА Новости. Россия ожидает участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседаниях Совбеза ООН 23 и 24 октября, но подтверждения пока нет, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя, отвечая на вопрос РИА Новости.
Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН. Как отметил Небензя, 23 и 24 октября Россия планирует провести два ключевых мероприятия своего председательства.
"Это то, что мы ожидаем. Подтверждения пока нет", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Лавров рассказал о переданном Киевом списке из 339 "детей"
30 сентября, 13:53
 
В миреРоссияВасилий НебензяООНСергей Лавров
 
 
