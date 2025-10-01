Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре, сообщил Небензя

ООН, 1 окт – РИА Новости. Россия ожидает участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседаниях Совбеза ООН 23 и 24 октября, но подтверждения пока нет, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Это то, что мы ожидаем. Подтверждения пока нет", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.