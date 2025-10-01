В России в июле рост реальных зарплат ускорился до 6,6%

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в июле ускорился до 6,6% в годовом выражении с 5,1% в июне, следует из доклада Росстата.

Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По итогам января-июля текущего года реальные зарплаты выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в июле составила 99 тысяч 305 рублей, увеличившись на 16% по сравнению с июлем прошлого года.