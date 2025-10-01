Рейтинг@Mail.ru
В России в июле рост реальных зарплат ускорился до 6,6% - РИА Новости, 01.10.2025
19:11 01.10.2025
В России в июле рост реальных зарплат ускорился до 6,6%
В России в июле рост реальных зарплат ускорился до 6,6%
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
2025
Новости
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в июле ускорился до 6,6% в годовом выражении с 5,1% в июне, следует из доклада Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По итогам января-июля текущего года реальные зарплаты выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в июле составила 99 тысяч 305 рублей, увеличившись на 16% по сравнению с июлем прошлого года.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
