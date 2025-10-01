https://ria.ru/20251001/rossija-2045608538.html
Песков рассказал о контактах с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
Песков рассказал о контактах с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 01.10.2025
Песков рассказал о контактах с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
Песков рассказал о контактах с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
Песков: РФ находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС