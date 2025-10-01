Рогов раскритиковал заявление Зеленского о ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерием террориста заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС.

По его словам, дизель-генераторы на атомной станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая полный объем необходимой электроэнергии для поддержания технологических процессов.

"Никакой критической ситуации нет. Ситуация находится под контролем специалистов сотрудников Запорожской АЭС. Радиационный фон в норме. А Зеленский, по вине боевиков которого произошло повреждение линии электропередачи, продолжает обманывать весь мир, строя из себя жертву, параллельно отдавая приказы продолжать обстреливать район Запорожской АЭС и город-спутник Энергодар", - сказал Рогов.