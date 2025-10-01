Рейтинг@Mail.ru
Рогов раскритиковал заявление Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 01.10.2025
10:10 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/rogov-2045568060.html
Рогов раскритиковал заявление Зеленского о ЗАЭС
россия, днепр (река), энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Россия, Днепр (река), Энергодар, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерием террориста заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
Гросси отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС
При этом Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
"Заявление Зеленского – это крайняя форма лицемерия террориста, который бьет по атомной станции, перебивает линии электропередач, а потом на весь мир визжит о возникновении ядерной опасности. Уровень его лицемерия просто зашкаливает", - сказал Рогов.
По его словам, дизель-генераторы на атомной станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая полный объем необходимой электроэнергии для поддержания технологических процессов.
"Никакой критической ситуации нет. Ситуация находится под контролем специалистов сотрудников Запорожской АЭС. Радиационный фон в норме. А Зеленский, по вине боевиков которого произошло повреждение линии электропередачи, продолжает обманывать весь мир, строя из себя жертву, параллельно отдавая приказы продолжать обстреливать район Запорожской АЭС и город-спутник Энергодар", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом
Россия Днепр (река) Энергодар Владимир Зеленский Владимир Рогов Запорожская АЭС Вооруженные силы Украины
 
 
