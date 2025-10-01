Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/regiony-2045687559.html
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам - РИА Новости, 01.10.2025
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам
Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:39:00+03:00
2025-10-01T17:39:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
единая россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69316/69/693166962_0:0:1416:798_1920x0_80_0_0_2144e88bb691c921cfa60f71339fe299.jpg
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69316/69/693166962_74:0:1385:983_1920x0_80_0_0_8253ceb296ff720e7e54348881e4ae1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, единая россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Единая Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам

Силуанов: регионы в 2026 году получат допсредства на первоочередные задачи

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
По его словам, для обеспечения необходимым финансированием субъектам РФ в 2026 и в последующие годы предусмотрены дополнительные ресурсы на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на выплаты зарплат.
"Видим, что ситуация в отдельных субъектах Российской Федерации сегодня и в следующем году напряженная, и дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами выполнения своих первичных обязательств", - сказал министр.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
24 сентября, 14:52
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЕдиная РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала