Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".

"Видим, что ситуация в отдельных субъектах Российской Федерации сегодня и в следующем году напряженная, и дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами выполнения своих первичных обязательств", - сказал министр.