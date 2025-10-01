https://ria.ru/20251001/regiony-2045687559.html
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам - РИА Новости, 01.10.2025
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам
Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:39:00+03:00
2025-10-01T17:39:00+03:00
2025-10-01T17:39:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
единая россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69316/69/693166962_0:0:1416:798_1920x0_80_0_0_2144e88bb691c921cfa60f71339fe299.jpg
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69316/69/693166962_74:0:1385:983_1920x0_80_0_0_8253ceb296ff720e7e54348881e4ae1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, единая россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Единая Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о бюджетной помощи регионам
Силуанов: регионы в 2026 году получат допсредства на первоочередные задачи
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финансовая ситуация в отдельных регионах в этом и следующем году напряженная, им будут выделены дополнительные деньги на первоочередные задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
По его словам, для обеспечения необходимым финансированием субъектам РФ
в 2026 и в последующие годы предусмотрены дополнительные ресурсы на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на выплаты зарплат.
"Видим, что ситуация в отдельных субъектах Российской Федерации сегодня и в следующем году напряженная, и дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами выполнения своих первичных обязательств", - сказал министр.