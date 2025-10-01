Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Западноевропейские лидеры призывают к поставкам новых вооружений, таких как ракеты Taurus или Tomahawk, на Украину, поскольку пребывают в панике, а ситуация выходит из-под их контроля, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Западноевропейские лидеры пребывают в состоянии паники и поэтому продвигают продажу Tomahawk или Taurus. Пока этого не произошло, но кто знает. Если этот следующий шаг будет сделан – это будет еще один шаг к интенсификации конфликта", - сказал Саква на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как полагает собеседник агентства, паника европейских лидеров обусловлена настойчивостью России в достижении поставленных целей, подходом президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту с прицелом на его урегулирование, а также длительностью идущей конфронтации.
"Я думаю, что это ситуация, с которой они начинают верить, что больше не могут справиться", - добавил профессор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.