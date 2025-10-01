Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет - РИА Новости, 01.10.2025
06:48 01.10.2025
Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет
Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет
Западноевропейские лидеры призывают к поставкам новых вооружений, таких как ракеты Taurus или Tomahawk, на Украину, поскольку пребывают в панике, а ситуация...
Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет

Политолог Саква: призывы к поставкам ВСУ новых ракет вызваны паникой

Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Западноевропейские лидеры призывают к поставкам новых вооружений, таких как ракеты Taurus или Tomahawk, на Украину, поскольку пребывают в панике, а ситуация выходит из-под их контроля, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ
Вчера, 10:54
"Западноевропейские лидеры пребывают в состоянии паники и поэтому продвигают продажу Tomahawk или Taurus. Пока этого не произошло, но кто знает. Если этот следующий шаг будет сделан – это будет еще один шаг к интенсификации конфликта", - сказал Саква на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как полагает собеседник агентства, паника европейских лидеров обусловлена настойчивостью России в достижении поставленных целей, подходом президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту с прицелом на его урегулирование, а также длительностью идущей конфронтации.
"Я думаю, что это ситуация, с которой они начинают верить, что больше не могут справиться", - добавил профессор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Вчера, 16:32
 
