Эксперт оценил призывы к поставкам ВСУ новых ракет

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Западноевропейские лидеры призывают к поставкам новых вооружений, таких как ракеты Taurus или Tomahawk, на Украину, поскольку пребывают в панике, а ситуация выходит из-под их контроля, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.

"Я думаю, что это ситуация, с которой они начинают верить, что больше не могут справиться", - добавил профессор.