ВСУ обстреляли Белгородский район

БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ . По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале

По данным губернатора, из-за прилета боеприпаса загорелись два автомобиля в поселке Разумное. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией пожара. На месте работают оперативные службы.

Ракетную опасность в Белгородской области объявили в 10:05 мск и отменили 13 минут спустя.

Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.

В сентябре украинская армия выпустила по Белгородской области 1034 снаряда — в три раза меньше, чем год назад (3251), но атаки беспилотников резко возросли: 4254 по сравнению с 781 в сентябре 2024-го.