Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородский район - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 01.10.2025 (обновлено: 12:19 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/rajon-2045592871.html
ВСУ обстреляли Белгородский район
ВСУ обстреляли Белгородский район - РИА Новости, 01.10.2025
ВСУ обстреляли Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:03:00+03:00
2025-10-01T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045593165_84:0:2530:1376_1920x0_80_0_0_134dd8ad70959195e6fdbade29e90ea8.jpg
https://ria.ru/20251001/zhitel-2045594363.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045593165_620:0:2455:1376_1920x0_80_0_0_1d34d8ea7f3cfa58c90ed6bc2293210e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Белгородский район

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ

© пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
12:10
По данным губернатора, из-за прилета боеприпаса загорелись два автомобиля в поселке Разумное. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией пожара. На месте работают оперативные службы.
Ракетную опасность в Белгородской области объявили в 10:05 мск и отменили 13 минут спустя.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В сентябре украинская армия выпустила по Белгородской области 1034 снаряда — в три раза меньше, чем год назад (3251), но атаки беспилотников резко возросли: 4254 по сравнению с 781 в сентябре 2024-го.
За месяц погибли 22 мирных жителя, 186 пострадали — это самые высокие цифры с начала года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала