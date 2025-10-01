https://ria.ru/20251001/rajon-2045592871.html
ВСУ обстреляли Белгородский район
Украинские войска обстреляли Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ
. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале
.
По данным губернатора, из-за прилета боеприпаса загорелись два автомобиля в поселке Разумное. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией пожара. На месте работают оперативные службы.
Ракетную опасность в Белгородской области
объявили в 10:05 мск и отменили 13 минут спустя.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В сентябре украинская армия выпустила по Белгородской области 1034 снаряда — в три раза меньше, чем год назад (3251), но атаки беспилотников резко возросли: 4254 по сравнению с 781 в сентябре 2024-го.
За месяц погибли 22 мирных жителя, 186 пострадали — это самые высокие цифры с начала года.