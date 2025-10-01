Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
19:33 01.10.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
2025-10-01T19:33:00+03:00
2025-10-01T19:33:00+03:00
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей ХХІІ Международного фестиваля "Москва встречает друзей", отметив, что этот фестиваль стал школой для тысяч одарённых детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытии XXII Международного фестиваля "Москва встречает друзей". Этот творческий смотр давно вошёл в число значимых событий культурной жизни нашей столицы и всей России. Продолжая замечательные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, он стал настоящей школой для тысяч одарённых ребят, помог им раскрыть талант и найти свой путь к вершинам творчества, обрёл широкое международное звучание и зрительскую популярность. Без сомнения, огромная заслуга в этом принадлежит Владимиру Теодоровичу Спивакову, его неисчерпаемой энергии и самоотдаче, искренней заботе о подрастающем поколении", - говорится в приветствии.
Кроме того он отметил, что среди гостей фестиваля присутствуют дети участников СВО, жители Курской и Белгородской областей, регионов Донбасса и Новороссии. Как сообщается в телеграмме, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое место в программе принадлежит темам верности и идеалам патриотизма.
Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдёт с большим успехом, и пожелал участникам упорно идти к своей заветной мечте и добиваться намеченных целей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае"
Вчера, 12:57
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
