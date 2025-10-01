Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность - РИА Новости, 01.10.2025
13:36 01.10.2025 (обновлено: 14:04 01.10.2025)
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза рассмотреть меры по усилению информационной безопасности. РИА Новости, 01.10.2025
россия
владимир путин
безопасность
михаил мишустин
вячеслав володин
дмитрий медведев
андрей белоусов
россия
Новости
Путин на встрече с постоянными членами Совбеза РФ
Путин на встрече с постоянными членами Совбеза РФ
россия, владимир путин, безопасность, михаил мишустин, вячеслав володин, дмитрий медведев, андрей белоусов
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов

Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза рассмотреть меры по усилению информационной безопасности.
"Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты проблемы", — сказал он.
Во встрече приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов и руководители других силовых ведомств.
Совещание проходило в закрытом формате.
Эта тема поднимается президентом регулярно, в прошлый раз ее затрагивали в апреле.
РоссияВладимир ПутинБезопасностьМихаил МишустинВячеслав ВолодинДмитрий МедведевАндрей Белоусов
 
 
