В Кремле расказали, когда Путин выступит на "Валдае"

Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:00:00+03:00
2025-10-01T13:00:00+03:00
2025-10-01T14:59:00+03:00
Выступление Путина на "Валдае" ожидается во второй половине дня 2 октября