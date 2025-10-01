Рейтинг@Mail.ru
13:00 01.10.2025 (обновлено: 14:59 01.10.2025)
В Кремле расказали, когда Путин выступит на "Валдае"
В Кремле расказали, когда Путин выступит на "Валдае"
Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков, выступление путина на "валдае" — 2025
Политика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дмитрий Песков, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
В Кремле расказали, когда Путин выступит на "Валдае"

Выступление Путина на "Валдае" ожидается во второй половине дня 2 октября

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в четверг ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"После четырех. Вторая половина дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько ожидается выступление президента на "Валдае" в четверг.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае"
ПолитикаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дмитрий ПесковВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
