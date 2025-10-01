Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае" - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 01.10.2025 (обновлено: 14:59 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/putin-2045604334.html
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае"
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае" - РИА Новости, 01.10.2025
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин в четверг обратится к участникам пленарной сессии конференции "Валдай", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:57:00+03:00
2025-10-01T14:59:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/30/1559413016_0:244:2048:1396_1920x0_80_0_0_dcff71bbea669ee4c5278240e2b76473.jpg
https://ria.ru/20250930/putin-2045350729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/30/1559413016_0:52:2048:1588_1920x0_80_0_0_8a63eb2fd54e06ef1a15d0fd03b94d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
В Кремле рассказали о выступлении Путина на "Валдае"

Песков: Путин в четверг обратится к участникам конференции "Валдай"

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обратится к участникам пленарной сессии конференции "Валдай", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра президент обратится к участникам пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба "Валдай". Это его ежегодное традиционное выступление", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Путин приедет на конференцию "Валдай"
Вчера, 13:19
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ПолитикаВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала