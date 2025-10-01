Рейтинг@Mail.ru
12:54 01.10.2025
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:54:00+03:00
2025-10-01T12:54:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Скоро президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами совбеза. Тема будет главой государства обозначена", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
