Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:54:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
