Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Филиппины намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Игорь Байлен.

« "В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу", — сказал Байлен

Он добавил, что "четыре президента Филиппин уже были в России , а Россия пока не ответила таким визитом", и передал просьбу "по возможности" донести ожидание исторического визита.

В 2026 году Россия и Филиппины отметят 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН.