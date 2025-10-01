Рейтинг@Mail.ru
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 01.10.2025 (обновлено: 07:32 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/putin-2045543153.html
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2025
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
Филиппины намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит, заявил в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:02:00+03:00
2025-10-01T07:32:00+03:00
филиппины
россия
владимир путин
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_7da506e4013e3859a3f30e0d92382a31.jpg
https://ria.ru/20250930/posol-2045288950.html
https://ria.ru/20250929/briks-2045107629.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045264256_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_e54c0adcf0921cadafb777e7e6e5fee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, россия, владимир путин, игорь байлен (посол филиппин в россии)
Филиппины, Россия, Владимир Путин, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол

Посол Байлен: Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Филиппины намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Игорь Байлен.
«
"В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу", — сказал Байлен.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол
Вчера, 08:14
Он добавил, что "четыре президента Филиппин уже были в России, а Россия пока не ответила таким визитом", и передал просьбу "по возможности" донести ожидание исторического визита.
В 2026 году Россия и Филиппины отметят 50-летие установления дипломатических отношений между странами.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
БРИКС сыграет ключевую роль в создании многополярного мира, заявил посол
29 сентября, 13:34
 
ФилиппиныРоссияВладимир ПутинИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала