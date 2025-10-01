https://ria.ru/20251001/putin-2045543153.html
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
01.10.2025
филиппины
россия
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Филиппины намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Игорь Байлен.
"В следующем году Филиппины
будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу", — сказал Байлен
Он добавил, что "четыре президента Филиппин уже были в России
, а Россия пока не ответила таким визитом", и передал просьбу "по возможности" донести ожидание исторического визита.
В 2026 году Россия и Филиппины отметят 50-летие установления дипломатических отношений между странами.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит также Восточный Тимор, который готовится стать в октябре текущего года 11-м полноправным членом АСЕАН.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.