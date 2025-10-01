Рейтинг@Mail.ru
ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих - РИА Новости, 01.10.2025
13:25 01.10.2025
ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих
ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих - РИА Новости, 01.10.2025
ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих
В рамках программы "Новое звание – предприниматель" ПСБ запустил бесплатный профориентационный тест, который позволяет участникам СВО, ветеранам боевых... РИА Новости, 01.10.2025
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Москва
ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих

ПСБ подготовил тест в рамках программы "Новое звание – предприниматель"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В рамках программы "Новое звание – предприниматель" ПСБ запустил бесплатный профориентационный тест, который позволяет участникам СВО, ветеранам боевых действий, военным пенсионерам и членам их семей выявить предрасположенность к ведению бизнеса и определить наиболее подходящие сферы деятельности, сообщает пресс-служба банка.
Профориентационный тест, разработанный учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, состоит из двух блоков (191 вопрос) и в общей сложности занимает примерно 30–40 минут. Он основан на современных психологических подходах и научно обоснованных моделях оценки личности, что помогает выявить фундаментальные качества человека, устойчивые черты характера и привычные паттерны поведения.
Детализированные вопросы позволяют системе составить психологический портрет участника программы, чтобы оценить его предпринимательский потенциал и сориентировать при выборе вида бизнеса.
"Профориентационный тест дает участникам проекта "Новое звание – предприниматель" бесплатный доступ к профессиональному инструменту, которым пользуются ведущие карьерные консультанты и психологи. Это тестирование станет важнейшим первым шагом для бывших военных и членов их семей, которые хотят найти свой путь в бизнесе", - рассказала управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Юлия Смолина.
Она добавила, что для принятия взвешенного решения о запуске бизнеса необходим комплексный подход: полный обучающий курс по предпринимательству, который также доступен на безвозмездной основе.
Всего с момента запуска программы "Новое звание – предприниматель" в мае 2025 года на прохождение курса зарегистрировалось более 1100 человек. Более 85 человек уже открыли свое дело.
