ПСБ запустил профориентационный тест для военнослужащих

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В рамках программы "Новое звание – предприниматель" ПСБ запустил бесплатный профориентационный тест, который позволяет участникам СВО, ветеранам боевых действий, военным пенсионерам и членам их семей выявить предрасположенность к ведению бизнеса и определить наиболее подходящие сферы деятельности, сообщает пресс-служба банка.

Профориентационный тест, разработанный учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, состоит из двух блоков (191 вопрос) и в общей сложности занимает примерно 30–40 минут. Он основан на современных психологических подходах и научно обоснованных моделях оценки личности, что помогает выявить фундаментальные качества человека, устойчивые черты характера и привычные паттерны поведения.

Детализированные вопросы позволяют системе составить психологический портрет участника программы, чтобы оценить его предпринимательский потенциал и сориентировать при выборе вида бизнеса.

"Профориентационный тест дает участникам проекта "Новое звание – предприниматель" бесплатный доступ к профессиональному инструменту, которым пользуются ведущие карьерные консультанты и психологи. Это тестирование станет важнейшим первым шагом для бывших военных и членов их семей, которые хотят найти свой путь в бизнесе", - рассказала управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Юлия Смолина.

Она добавила, что для принятия взвешенного решения о запуске бизнеса необходим комплексный подход: полный обучающий курс по предпринимательству, который также доступен на безвозмездной основе.