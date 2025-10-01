Рейтинг@Mail.ru
В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 01.10.2025
00:15 01.10.2025 (обновлено: 05:46 01.10.2025)
В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения
В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 01.10.2025
В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения
Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в среду во всех регионах России, в стране включат сирены и громкоговорители. РИА Новости, 01.10.2025
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций
Проверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Проверка систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в среду во всех регионах России, в стране включат сирены и громкоговорители.
Как поясняет МЧС, в ходе проверки во всех регионах страны будут запущены электросирены и громкоговорители, пройдет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".
"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение", — уточняют в МЧС.
Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск проходил в марте.
Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
