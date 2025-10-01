В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в среду во всех регионах России, в стране включат сирены и громкоговорители.

Как поясняет МЧС , в ходе проверки во всех регионах страны будут запущены электросирены и громкоговорители, пройдет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение", — уточняют в МЧС.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск проходил в марте.